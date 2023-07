Neu in der Herner Filmwelt: Horror hinter der roten Tür

Patrick Wilson in „Insidious: The Red Door“: Das Finale der Horrorfilmreihe ist zum Bundesstart in der Filmwelt Herne zu sehen.

Herne. Eine Familie stellt sich ihren Dämonen, Tom Cruise muss ein allerletztes Mal die Welt retten: das neue Programm der Herner Filmwelt.

Neuer Stoff für Horrorfans und Teil 7 von „Mission Impossible“ als Vorpremiere: das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 7. Juli.

Neustart der Woche

Zwölf Jahre nach der Premiere wird mit „Insidious: The Red Door“ nun das finale Kapitel der US-Horrorreihe aufgeschlagen. Die Mitglieder der Familie Lambert müssen sich erneut ihren Dämonen stellen. Patrick Wilson spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern feiert auch sein Regie-Debüt (Altersfreigabe: ab 16).

Und sonst?

Die Serie „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ gibt es nun auch auf der großen Leinwand: Zwei Teenager aus Paris verwandeln sich in Superhelden und nehmen den Kampf gegen Bösewicht auf (ab 0). Ebenfalls zum Bundesstart im Kino am Berliner Platz 7-9: der US-Liebesfilm „Love Again“ (ab 0). Schließlich: Die Vorpremiere von „Mission Impossible: Dead Reckoning“ (Teil 1) mit Tom Cruise ist am Dienstag in der Herner Filmwelt zu sehen; regulärer Start ist bereits am Mittwoch (ab 12).

Die Serie „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ gibt es nun auch im Kino. Foto: Studiocanal / dpa

Top 3

Die besten Filme mit Patrick Wilson: „Little Children“ (2006), „Lakeview Terrace“ (2008) und „Conjuring - Die Heimsuchung“ (2013).

Auswärtstipp

Großes Tier auf großer Leinwand: Im Metropolis im Bochumer Hauptbahnhof gibt es ein Wiedersehen mit „Der weiße Hai“. Steven Spielbergs dritter Film aus dem Jahr 1975 läuft am Freitag und Sonntag jeweils um 20 Uhr (ab 16).

