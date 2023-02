Neu in der Herner Filmwelt: Endzeithorror und Katzenmärchen

Apocalypse now: Der US-Endzeitthriller „Knock at the Cabin“ ist zum Bundesstart in der Herner Filmwelt zu sehen.

Herne. Vielversprechend: In der Herner Filmwelt läuft der neue Film von M Night Shyamalan „The Sixth Sense“) an - ein Endzeitdrama. Das neue Programm.

Ein Endzeitthriller, Katzen-Animation, Neues aus dem Hause Marvel und mehr: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 9. Februar.

Neustart der Woche

Grandios oder grottenschlecht: Mittelmaß ist für M. Night Shyamalan offenbar ein Fremdwort. Der neue Film des Regisseurs von „The Sixth Sense“ fällt - schenkt man Kritikern Glauben - unter die erste Kategorie:. „Knock at the Cabin“ ist ein apokalyptischer Endzeit-Thriller mit „intensiver Spannung“ und „exzellenten Schauspielleistungen“, so der Kritiker von TV Spielfilm (FSK ab 16).

Und sonst?

Zum Bundesstart zeigt das Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 die Stripper-Tragikomödie „Magic Mike’s Last Dance“ mit Channing Tatum (ab 12) und den Animationsfilm „Maurice, der Kater“ (ab 6). Als „Valentins-Special“ (mit Sektempfang) ist am Dienstag, 14. Februar, um 20.15 Uhr die Vorpremiere des US-Dramas „Perfect Addiction“ zu sehen (ab 12). Nicht zuletzt: Neues aus dem Marvel-Universum. „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ läuft bereits am Mittwoch, 15. Februar, in der Filmwelt an.

Die Filmreihen

Die wahre Geschichte eines Schauspielers, der im Gefängnis eine Theatergruppe leitet, greift der französische Film „Ein Triumph“ auf - zu sehen im WAZ-Kino-Café am Mittwoch, 15. Februar, um 14.30 Uhr. Ebenfalls in Frankreich spielt der neue Beitrag im VHS Filmforum, konkret: in Paris vor dem Hintergrund der Terroranschläge am 15. November 2015. Das Drama „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ präsentiert die Filmwelt am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.45 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Das französische Drama „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ läuft im VHS Filmforum. Foto: Verleih

Top 3

Die besten Gefängnisfilme: „Die Verurteilten“ mit Tim Robbins und Morgan Freemann (1994), „Kuss der Spinnenfrau“ mit William Hurt (1985) und „Flucht von Alcatraz“ mit Clint Eastwood (1979). Zu-ga-be: die wunderbare Netflix-Serie „Orange is the new Black“.

Auswärtstipp

Sarah Polley inszeniert in ihrem Kammerspiel „Die Aussprache“ die wahre Geschichte von Frauen, die einer bolivianischen Mennonitengemeinde sexuell missbraucht wurden. Das US-Drama läuft unter anderem im Essener Astra-Theater (ab 12).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel