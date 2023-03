Neu in der Herner Filmwelt: Drivers Zeitreise zu den Dinos

Herne. Adam Drivers Kampf gegen Dinos und der neueste, aber sicherlich nicht letzte Horror-Schrei: Was das Publikum in der Herner Filmwelt erwartet.

Neustart der Woche?

Hat eigentlich schon mal jemand bemerkt, dass der US-Schauspieler Adam Driver Ähnlichkeit mit dem norwegischen Skispringer Johann André Forfang hat? Nein? Egal, tut für den neuen Film von Driver ja auch nichts zur Sache. Der heißt „65“ und katapultiert den hageren Helden 65 Millionen Jahre rückwärts auf die von blutrünstigen Dinos bevölkerte Erde. Hoffentlich ist der Film gut gereift: „65“ lag seit dem Dreh 48 Monate auf Halde (Altersfreigabe: noch nicht bekannt).

Und sonst?

Definitiv gut gereift ist „Scream 1“. Die sechste Auflage des US-Horrorfilms läuft nun zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz (ab 18). Als Vorpremiere zeigt die Filmwelt am Mittwoch, 15. März, um 20.15 Uhr die Superhelden-Fortsetzung „Shazam! Fury of the Gods“ (ab 12).

Filmreihen

Darf ein Journalist einen Journalistenfilm empfehlen? Na klar, denn: „She Said“ ist ein ebenso beeindruckender wie authentischer Film über zwei Reporterinnen der New York Times, die mit ihren unermüdlichen Recherchen Harvey Weinstein die Stirn bieten und #MeToo ins Rollen bringen. Maria Schraders Film ist in der Wochenreihe VHS Filmforum zu sehen am Sonntag um 12.40 Uhr, Montag um 17.20 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12). Harter Schnitt: Das WAZ-Kino-Café präsentiert am Mittwoch um 14.30 Uhr die Transgender-Komödie „Oskars Kleid“ mit Florian David Fitz als Vater, dessen Sohn eine Tochter ist (ab 6).

Zoe Kazan (re.) und Carey Mulligan in „She Said“: Der Film von Maria Schrader läuft im VHS Filmforum. Foto: JoJo Whilden / epd

Top 3

Die besten Arthouse-Filme mit Adam Driver: als Busfahrer in „Paterson“ (2016), als Undercover-Cop in „BlacKkKlansman“ (2018) und als US-Senatsmitarbeiter in „The Report“ (2019).

Auswärtstipp

„Saint Omer“ ist ein Drama über den Prozess einer in Frankreich lebenden Senegalesin, die ihr Baby ertränkt hat. Der Film von Regisseurin Alice Diop läuft unter anderem im Endstation Kino im Bochumer Bahnhof Langendreer (ab 12).

