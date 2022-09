Neu in der Herner Filmwelt: Don’t Worry Be Harry

„Don’t Worry Darling“: Der US-Psychothriller mit Harry Styles und Florence Pugh ist zum Bundesstart auch in der Herner Filmwelt zu sehen.

Herne. Harry Styles füllt nicht nur Konzerthallen, sondern auch Kinosäle. Oooder? Welche neue Produktion des Superstars nun in Herne anläuft.

Nach dem rauschenden Kinofest sowie fünf Neustarts in der vergangenen Woche wird es in der Filmwelt Herne ein wenig entspannter. Das Programm ab Donnerstag, 22. September.

Neustart der Woche

Schon allein die Besetzung dürfte für Aufsehen sorgen: Sänger und Schauspieler Harry Styles („Dunkirk“) und Florence Pugh („Black Widows“) spielen im satirisch angehauchten Psycho- und Mysterythriller „Don’t Worry Darling“ die Hauptrollen. Regisseurin Olivia Wilde zeichnet das Bild einer 50er-Jahre-Idylle in einer US-Kleinstadt, die sich schnell zum Alptraum entwickelt (FSK ab 12).

Und sonst?

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Knapp drei Monate vor „Avatar 2“ gibt es (auch) im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 ein Wiedersehen mit James Camerons bahnbrechenden „Avatar - Aufbruch nach Pandora“, anders als vor elf Jahren allerdings in 2D und im Relax-Saal (ab 12).

VHS Filmforum

Das VHS Filmforum zeigt Bettina Oberlis bitterböse Komödie über eine Schweizer Familie und ihre polnische Hausangestellte. Und zwar: am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 0).

Agnieszka Grochowska und André Jung in „Wanda, mein Wunder“. Die Schweizer Komödie läuft am Sonntag, Montag und Dienstag im VHS Filmforum. Foto: ALIOCHA MERKER

Top 3

Die besten Filme und Alben von Schauspielern, die auch Musiker sind. Tom Waits: „Down by Law“ (Film, 1986) und „Swordfishtrombones“ (Album, 1983). Ryan Gosling: „Drive“ (Film, 2011) und „Dead Man’s Bones“ (Album mit ,Dead Man’s Bones’, 2009). Alana Haim: „Licorize Pizza“ (Film, 2021) und „Something To Tell You“ (Album mit ,Haim’, 2017).

Der Auswärtstipp

Um Gegensätze zwischen Ost und West, Stadt und Land sowie Akademikern und Arbeitern vieles mehr geht es in dem deutschen Drama „Alle reden übers Wetter“, dem Debütfilm von Regisseurin Annika Pinske. Zu sehen unter anderem in der Galerie Cinema in Essen-Rüttenscheid (ab 12). loc

