Neu in der Herner Filmwelt: Die Rückkehr des dunklen Ritters

Robert Pattinson gibt in „The Batman“ den Fledermausmann, Zoe Kravitz fährt als Catwoman die Krallen aus. Die Herner Filmwelt zeigt den Superhelden-Film in gleich drei Sälen.

Herne. Kann Robert Pattinson Superheld? Welche Rolle spielt Kurt Cobain in „The Batman“? Antworten gibt es in der Herner Filmwelt. Das neue Programm.

Die Rückkehr des dunklen Ritters und des Paten: das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 3. März.

Neustart der Woche

Kann Robert Pattinson Superheld? Regisseur Matt Reeves meint: Ja! Zum Bundesstart von „The Batman“ kann in der Herner Filmwelt in gleich drei Sälen überprüft werden, ob das einstige Teenie-Idol so wie einst Christian Bale ein würdiger dunkler Ritter ist. Als Inspiration für „seine“ Batman-Figur benannte Reeves übrigens Grunge-Ikone Kurt Cobain. Im ersten Batman-Trailer und im Soundtrack findet sich denn auch der Nirvana-Song „Something in the Way“ (FSK ab 12).

Und sonst?

Beim Damenabend ist im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 am Mittwoch, 9. März, ab 20.15 Uhr die US-Komödie „Küss mich, Mistkerl“ zu sehen (ab 12). Bereits ausverkauft ist die Wiederaufführung von Francis Ford Coppolas Meisterwerk „Der Pate“ am Sonntag, 6. März. Für Teil 2 am 13. März (ab 14.45 Uhr) gibt es noch Karten.

Die Filmreihen

Sex mit einem Auto: Agathe Rousselle in „Titane“. Der preisgekrönte Film läuft in der Wochenreihe der Herner VHS. Foto: Agora Films

Ein ebenso verstörender wie faszinierender Film: Julia Ducournaus Body-Horror-Drama „Titane“ läuft im VHS Filmforum – am Sonntag um 13 Uhr, Montag um 17.45 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr. Agathe Rousselle ist eine grandiose Hauptdarstellerin, doch die beste Szene gehört Vincent London mit seinem bizarren Tanz zum Oldie „She’s Not There“ von den Zombies (ab 16). Die Reihe „Kirchen und Kino“ rückt Künstliche Intelligenz in Szene: Maria Schraders Komödie „Ich bin dein Mensch“ mit der wunderbaren Maren Eggert ist in der Filmwelt zu sehen am Sonntag um 17.45 Uhr und Montag um 20.15 Uhr (ab 12).

Die Top 3

Die besten Grunge-Songs jenseits von Nirvana: 1. Screaming Trees: „Change Has Come”, 2. Mudhoney: „No One Has”, 3. Melvins: „Zodiac”.

Der Auswärtstipp

„Trübe Wolken“ ist ein Coming-of-Age-Film über einen 17-Jährigen in einem deutschen Provinznest. Das Fachmagazin „Cinema“ fand Christian Schäfers Regiedebüt „atmosphärisch fesselnd“. Der Film läuft u.a. im Dortmunder Sweet Sixteen (ab 12).

