Neu in der Herner Filmwelt: Die Odyssee eines Esels

Einen Esel stellt Regisseur Jerzy Skolimowski in den Mittelpunkt seines Films „Eo“. Die Tragödie läuft in der Herner Reihe VHS Filmforum.

Herne. Ein kleiner Esel kommt groß raus. Und: Eine 18-Jährige sucht nach ihrer verschwundenen Mutter. Das neue Programm der Herner Filmwelt.

Eine emotionale Eselei, ein düsterer Cyberthriller und mehr: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 23. Februar.

Film der Woche

„Eo“ heißt Jerzy Skolimowskis Neuinterpretation von Robert Bressons Film „Zum Beispiel Balthasar“ aus dem Jahr 1966. Der polnische Regisseur begleitet in seinem von der Kritik gefeierten Spielfilm einen Esel von Besitzer zu Besitzer und inszeniert ein Tierleben voller Freude und Schmerz. Das VHS Filmforum zeigt „Eo“ am Sonntag um 13 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Und sonst?

Das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 zeigt zum Bundesstart den US-Thriller „Missing“: Nach dem Verschwinden ihrer Mutter geht eine 18-Jährige auf digitale Spurensuche (ab 16). Außerdem: die britische Tragikomödie „What’s Love Got To Do With It“ (ab 6).

In „What’s Love Got To Do With It“ begleitet Dokumentarfilmerin Zoe (Lily James) mit der Kamera ihren Jugendfreund Kazim (Shazad Latif) bei dessen arrangierter Ehe bis nach Pakistan. Foto: Robert Viglasky / dpa

Kino-Café

Das WAZ-Kino-Café zeigt am Mittwoch, 1. März, ab 14.30 Uhr das musikalische Biopic „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody“ über die 2012 verstorbene Pop-Diva. Achtung: Es gibt nur noch wenige Karten (ab 12).

Top 3

Die besten Spielfilme mit Tieren: „Die Vögel“ (1963), „Der Bär“ (1988), „Der weiße Hai“ (1975).

Auswärtstipp

Ari Folman („Waltz With Bashir“) interpretiert in seinem Animationsfilm „Wo ist Anne Frank?“ die Geschichte des jüdischen Mädchens auf sehr eigene Weise neu und schlägt dabei eine Brücke in die Gegenwart - zu sehen unter anderem in der Schauburg in Buer (ab 6).

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

