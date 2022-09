Sie lösen das „Ticket ins Paradies“: Der neue Film mit George Clooney und Julia Roberts läuft zum Bundesstart in der Herner Filmwelt.

Kino-Ecke Neu in der Herner Filmwelt: Clooney und Roberts zum Fünften

Herne. Nach dem Kinofest ist vor dem Premierenfest: Gleich fünf Neustarts sind in der Herner Filmwelt zu sehen. Das Programm des besten Kinos der Stadt.

Take 5 - die fünf Neustarts und das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 15. September.

Neustart der Woche

Auch bei George Clooney und Julia Roberts spielt die 5 eine besondere Rolle - standen sie doch für „Ticket ins Paradies“ zum fünften Mal gemeinsam vor der Kamera. Ol Parker („Mamma Mia!“) führte in der Liebeskomödie Regie (FSK ab 6).

Und sonst?

Auch diese Filmen sind zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 zu sehen: der Thriller „Chase“ mit Gerard Butler (ab 16), der Horrorstreifen „Jeepers Creepers: Reborn“ (ab 16), die Tragikomödie „Lieber Kurt“ von und mit Til Schweiger (ab 12) und die Dokumentation „Moonage Daydream“ über das kreative Schaffen David Bowies (ab 12).

Das VHS Filmforum

In der Wochenreihe VHS Filmforum gibt es ein Wiedersehen mit Spaniens Regie-Ikone Pedro Almodóvar: „Parallele Mütter“ mit Penélope Cruz läuft am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr in der Filmwelt (ab 12).

Superstar Penélope Cruz (re.) spielt in „Parallele Mütter“ die Hauptrolle. Die Komödie läuft im Herner VHS Filmforum. Foto: Verleih

Top 3

Die besten Filme mit einem Song von David Bowie im Soundtrack: „Inglorious Basterds“ von Quentin Tarantino (Song: „Cat People“), „Lost Highway“ von David Lynch („I’m Deranged“) und „Christiane F. – Wir Kinder von Bahnhof Zoo“ von Ulrich Edel („Station to Station“).

Der Auswärtstipp

„Hive“ ist ein mehrfach preisgekröntes Drama der Regisseurin Blerta Basholli über Frauensolidarität im Kosovo – zu sehen aktuell unter anderem im Sweet Sixteen im Dortmunder Depot (ab 12).

