Neu in der Herner Filmwelt: Blutzufuhr für Nicolas Cage

Herne. Es gibt schon genug Böses in der Welt: In der Herner Filmwelt laufen Komödien und etwas fürs Herz an. Auch zwei Superstars geben sich die Ehre.

Mit Nicolas Cage und Robert de Niro halten zwei Superstars Einzug in die Filmwelt: das neue Programm ab Donnerstag, 25. Mai.

Neustart der Woche

Er war nicht mehr ganz jung und braucht das Geld: Nicolas Cage macht keinen Hehl daraus, dass er sehr viele Rollen nur mit Blick auf die Gage übernommen hat. So langsam findet er durch Produktionen wie „Massive Talent“ auch künstlerisch wieder in die Spur. Auch mit seinem neuen Film „Renfield“? In der US-Horrorkomödie gibt der 59-Jährige einen narzisstischen Grafen. Dracula, nicht Zahl (FSK ab 16).

Und sonst?

„Arielle, die Meerjungfrau“ kommt diesmal als Realfilm auf die Leinwand: mit Halle Bailey in der Hauptrolle, Starts wie Javier Bardem & Melissa McCarthy in weiteren Rollen und zum Bundesstart natürlich auch im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 (ab 6). Außerdem: die US-Komödie „Und dann kam Dad“ mit Robert de Niro (er wird im August übrigens 80) und Kim Cattrall (ab 0). Das VHS Filmforum pausiert für eine Woche; weiter geht es ab Sonntag, 4. Juni, mit „Passagiere der Nacht“.

Top 3

Die besten Filme mit Nicolas Cage: „Wild at Heart“ (1990), „Leaving Las Vegas“ (1995) und „Kick Ass“ (2010). Das beste Filmzitat von Nicolas Cage aka Sailor Ripley in David Lynchs „Wild at Heart“: „Das ist meine Schlangenlederjacke. Sie ist Ausdruck meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit.“

Auswärtstipp

„All the Beauty and the Bloodshed“ ist eine Dokumentation von Laura Poitras über den Kampf der (großartigen) Fotografin Nan Goldin gegen die Opiodkrise in den USA und die Hersteller-Familie Sackler. Zu sehen unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 12).

