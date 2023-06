Neu in der Herner Filmwelt: Blitz-Start und Bettruhe

Ezra Miller (li.) ist „The Flash“: Zum Bundesstart läuft der Superheldenfilm in der Herner Filmwelt an.

Herne. Muss man den gefühlt 45. Superheldenfilm auch noch sehen? Kritiker sagen: ja! „The Flash“ läuft in Herne an. Das komplette Programm der Filmwelt.

Ezra Miller als Blitz, ein chinesischer Thriller und mehr: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 15. Juni.

Neustart der Woche

Um das Leben seiner Mutter zu retten, sprintet Barry „The Flash“ Allen (Ezra Miller) gegen den Rat von Batman (Ben Affleck) in die Vergangenheit: Das ist der Ausgangspunkt für das neue DC-Abenteuer „The Flash“ (deutsch: der Blitz) – laut TV Spielfilm nicht weniger als „der witzigste und berührendste Superheldenfilme aller Zeiten“. Nachzuprüfen zum Bundesstart in der Herner Filmwelt (Altersfreigabe: ab 12).

Und sonst?

Ebenfalls neu im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9: Im US-Thriller „Bed Rest“ (Bettruhe) leidet eine schwangere Frau nach einem Umzug in ein neues Haus unter rätselhaften Visionen (ab 16). In der Reihe Damenabend ist am Mittwoch, 21. Juni, um 20.15 Uhr die Vorpremiere der Komödie „No Hard Feelings“ mit Jennifer Lawrence. zu sehen. Nicht zu vergessen: Der Vorverkauf für „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ mit Harrison Ford (Start am 29. Juni) läuft!

Filmreihen

Das WAZ-Kino-Café zeigt am Montag, 19. Juni, sowie Mittwoch, 21. Juni, jeweils um 14.30 Uhr das französische Drama „Im Taxi mit Madeleine“. Für die Mittwoch-Vorführung gibt es nur noch wenige Karten (ab 12). Das VHS Filmforum präsentiert den vielfach preisgekrönten chinesischen Mystery-Thriller „Die Frau im Nebel“, und zwar am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.15 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 16; Zuschlag wegen Überlänge).

Tang Wei und Park Hae-il in „Die Frau im Nebel“: Der unkonventionelle Thriller läuft im VHS Filmforum. Foto: Plaion Pictures

Top 3

Die besten Filme mit Harrison Ford in Nebenrollen: „Apocalypse Now“ (1979), „American Graffiti“ (1973) und „Zabriskie Point“ (1970; die Szene mit dem damals unbekannten Ford wurde allerdings später herausgeschnitten ...).

Auswärtstipp

Das Dortmunder Kino Sweet Sixteen zeigt „Tanja – Tagebuch einer Guerillera“ - eine Dokumentation über eine Niederländerin, die sich der kolumbianischen Rebellengruppe FARC anschloss (ab 12). loc

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

