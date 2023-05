Asterix (Guillaume Canet) und Obelix (Gilles Lellouche) auf Wildschweinjagd – ab Donnerstag, 18. Mai, auch in der Herner Filmwelt.

Kino-Ecke Neu in der Herner Filmwelt: Asterix’ asiatisches Abenteuer

Herne. Beim Teutates! Ein neues Leinwandabenteuer von Asterix & Obelix, das Jubiläum von „Fast & Furios“ und mehr: das neue Programm der Filmwelt Herne.

Neustart der Woche

Die spinnen, die Filmproduktionsfirmen: „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“ ist der erste Realfilm der Reihe, der nicht nach einem existierenden Comicband entstanden ist. Das neue Leinwandabenteuer führt die beiden Gallier nach China (FSK ab 6).

Und sonst?

„Fast 6 Furios“ feiert Jubiläum: Die zehnte Auflage des Actionabenteuers verspricht Bewährtes und läuft bereits seit Mittwoch, 17. Mai, im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 (ab 12). Eine Frau erinnert sich, wie sie als Elfjährige mit ihrem von der Mutter getrennt lebenden Vater Urlaub in einem türkischen Badeort gemacht hat: Charlotte Wells’ ebenso stiller wie bewegender Film „Aftersun“ läuft im VHS Filmforum: am Sonntag um 13 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab ab 12).

Vater und Tochter im (letzten) gemeinsamen Urlaub: „Aftersun“ ist im VHS Filmforum zu sehen. Foto: Verleih

Top 3

Drei alte Asterix-Hefte, die unbedingt noch verfilmt werden sollten: „Der Seher“ (1972), „Asterix auf Korsika“ (1973) und „Die Trabantenstadt“ (1971).

Auswärtstipp

„Sparta“ ist so etwas wie Ulrich Seidls Bruderfilm zu „Rimini“ und aufgrund von Vorwürfen beim Dreh und der Herangehensweise ans Thema Pädophilie bei der Filmkritik umstritten. Das Drama mit Georg Friedrich läuft unter anderem im Dortmunder Sweet Sixteen (ab 16). loc

