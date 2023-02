Neu in der Herner Filmwelt: Ameisenmann im Quantenreich

Herne. Ameisenmann und Wespe im Quantenreich, Mumien auf verwickelten Abenteuern: Klingt schrägt, das neue Programm der Herner Filmwelt. Darum geht’s.

Superhelden auf Abwegen, Mumien auf Abenteuerreise: das neue Wochenprogramm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 15. Februar.

Neustart der Woche

Der Ameisenmann und die Wespe im Quantenreich: Das klingt auf Deutsch recht albern, wird aber Millionen Marvel-Fans begeistern. In „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ werden Ant-Man (Paul Rudd), seine Tochter (Kathryn Newton) und Hope alias The Wasp (Evangeline Lilly) ungewollt in ein mystisches Reich gebeamt. Beim Kampf um die Rückkehr müssen auch Hopes Eltern (Michael Douglas und Michelle Pfeiffer) ran (FSK ab 12).

Und sonst?

Außerdem zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9: der Animationsfilm „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“ (ab 6) und die Martial-Arts-Drama-Romanze - ein neues Genre? - „Perfect Addition“ (ab 12).

VHS Filmforum

Erwachsenwerden, Freundschaft und Familie vor dem Hintergrund der Reagan-Ära in den USA: Das VHS Filmforum und die Filmwelt zeigen das Drama „Zeiten des Umbruchs“ mit Anne Hathaway und Jeremy Strong am Sonntag um 12.45 Uhr sowie Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Jaylin Webb als Johnny (li.) und Banks Repeta als Paul in „Zeiten des Umbruchs". Die Filmwelt Herne zeigt das Drama in der Reihe VHS Filmforum. Foto: Universal Pictures Germany / epd

Top 3

Die besten Filme mit Michael Douglas: „Eine verhängnisvolle Affäre“ (1987), „Wall Street“ (1987) und „The Game“ (1997“. Zu-ga-be: die Serie „Die Straßen von San Francisco“ (1972-77).

Auswärtstipp

Bei den Dreharbeiten zu einem Zombiefilm läuft einiges aus dem Ruder: „The Final Cut of the Dead“ läuft unter anderem im Metropolis im Bochumer Hauptbahnhof (ab 12).

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel