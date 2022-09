Neu in der Filmwelt Herne: Medienskandal und magische Tiere

Jonas Nay ist Lars Bogenius: Ähnlichkeiten der Filmfigur mit dem ehemaligen „Spiegel“-Starreporter Claas Relotius sind nicht nur rein zufällig in Bully Herbigs „Tausend Zeilen“. Die Medienkomödie läuft zum Bundesstart in der Herner Filmwelt an.

Neustart der Woche

Skandal, Skandal: Den Fall des „Spiegel“-Reporters und Fälschers Claas Relotius adaptiert Michael Bully Herbig in seinen „Tausend Zeilen“. Jonas Nay und Elyas M’Barek spielen die Hauptrollen in dieser - so das Fachblatt „Cinema“ - „leichten Medienkomödie mit ein bisschen Slapstick“ (FSK ab 12).

Und sonst?

Mal wieder klassischer US-Psycho-Horror im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9: In „Smile - Siehst du es auch?“ wird eine Psychiaterin nach einem traumatischen Vorfall mit erschreckenden Ereignissen konfrontiert (ab 16). In der „Schule der magischen Tiere 2“ geht es dagegen bei Rivalitäten, Intrigen und Eifersüchteleien etwas harmloser zu (ab 0). In der Reihe „Best of Cinema“ gibt es am Mittwoch, 4. Oktober, ab 20.15 Uhr ein Wiedersehen mit Quentin Tarantinos Sensations-Debüt „Reservoir Dogs“ (ab 18). Ebenfalls am Mittwoch um 20.15 Uhr läuft der Konzertfilm „Billy Joel live im Yankee Stadium“ (ab 0).

Die Filmreihen

Very british: Das Kino-Café zeigt am Mittwoch, 5. Oktober, um 14.30 Uhr den zweiten Kinofilm zur Serie „Downton Abbey“ (ab 0). Das VHS Filmforum präsentiert Sabrina Sarabis deutsches Provinzdrama „Niemand ist bei den Kälbern“ - am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 16).

Saskia Rosendahl („Fabian oder der Gang vor die Hunde“) spielt im Drama „Niemand ist bei den Kälbern" die Hauptrolle. Foto: Max Preiss / picture alliance/dpa/WeydemannBros.

Top 3

Die besten Filme über Printmedien: „Die Unbestechlichen“ mit Robert Redford und Dustin Hoffman (1972), die Böll-Verfilmung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975) und „State of Play“ mit Russel Crowe (2009).

Der Auswärtstipp

Die Dokumentation „Liebe, D-Mark und Tod“ erzählt die Geschichte der türkischen Musikszene in Deutschland seit den 60er-Jahren - zu sehen im soeben mit einer nagelneuen Bestuhlung ausgestatteten Endstation Kino im Bochumer Bahnhof Langendreer.

