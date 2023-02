Neu in der Filmwelt Herne: Markige Helden, finstere Schurken

Herne. Flugzeugabsturz, Notlandung, Geiselnahme - wer bietet mehr: In der Filmwelt spielen sich mit „Plane“ gleich mehrere Dramen ab. Das Programm.

Notlandung, Geiselnahme und andere Dramen: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 2. Februar.

Neustart der Woche

Die Fluggäste einer notgelandeten Passagiermaschine geraten in die Gewalt philippinischer Terrorristen. Gerard Butler („300“) spielt im US-Film „Plane“ die Hauptrolle. „Erstaunlich kurzweiliger B-Actioner mit markigen Helden und finsteren Schurken“, urteilt das Fachmagazin „Cinema“ und vergibt vier von fünf Punkten (FSK ab 16).

Und sonst?

In der Reihe „Damenabend“ präsentiert das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 am Mittwoch, 8. Januar, um 17.30, 20.15 und 20.30 Uhr die Vorpremiere der Stripper-Komödie „Magic Mike’s Last Dance“ mit Channing Tatum (ab 12). Und: Im „Best of Cinema“ gibt es am Dienstag, 7. Februar, ein Wiedersehen mit Sharon Stone und Mike Douglas in „Basis Instinct“ (ab 16).

VHS Filmforum

Zum Auftakt der neuen Staffel des VHS Filmforum läuft das US-Abtreibungsdrama „Call Jane“ mit Sigourney Weaver und Elizabeth Banks - und zwar am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12).

Elizabeth Banks (li.) und Wunmi Mosaku in „Call Jane“. Foto: DCM

Top 3

Die besten Geiselnahme-Filme: „Hundstage“ mit Al Pacino (1975), „Funny Games“ - das Original, nicht das Remake - von Michael Hanke (1997) und „Inside Man“ mit Clive Owen und Denzel Washington (2006).

+++ Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch: +++

A 42 bei Herne: Bochumer stirbt bei Lkw-Auffahrunfall

Herne: Viele Schwimmbecken haben wieder höhere Temperaturen

Nach Durchsuchungen in Herne: Kritik an der Staatsanwaltschaft

Auswärtstipp

Große Kunst: Im Dokumentationsfilm „Daniel Richter“ nähert sich Pepe Danquart dem gleichnamigen Maler und Chef des Plattenlabels Buback (u.a. Goldene Zitronen und Schnipo Schranke) an – zu sehen unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 12).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel