Neu in der Filmwelt Herne: Harrison Ford nimmt den Hut

Herne. Harrison Ford legt sich noch mal mit Nazis an: Das Finale von „Indiana Jones“ läuft auch in der Herner Filmwelt an. Das komplette Programm.

Harrison Ford feiert Abschied von seiner Paraderolle: das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 29. Juni.

Neustart der Woche

Obelix fiel in den Zaubertrank, Harrison Ford ist im Jungbrunnen gelandet: In „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird der Superstar dank digitaler Technik verjüngt. Die Frau an seiner Seite in diesem fünften und letzten Teil der Reihe spielt Serien-Superstar Phoebe Waller-Bridge. Regie führte diesmal nicht Steven Spielberg, sondern James Mangold, bekannt durch Filme wie „Walk the Line“ und „Wolverine“ (Altersfreigabe: ab 12).

Und sonst?

Außerdem zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9: die „TikTok-Stars“ Lisa & Lena im Jugendfilm „Get up“ (ab 6) und „Ruby taucht ab“, das neue Animationsabenteuer des „Shrek“-Studios DreamWorks (ab 0). In der Kids-Club-Preview zeigt die Filmwelt am Sonntag „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“. Die Leinwandpremiere der Trickfilm-Serie beginnt um 15 Uhr, die Mitmachaktionen starten um 14 Uhr (ab 6).

Meeresabenteuer in „Ruby taucht ab" - ab Donnerstag in der Herner Filmwelt. Foto: Universal Studios / dpa

WAZ-Kino-Café

Während das VHS Filmforum in die Sommerpause geht, startet das WAZ-Kino-Café eine neue Staffel. Los geht’s am Mittwoch, 4. Juli, um 14.30 Uhr mit der dänischen Tragikomödie „Miss Viborg“ (ab 12; mehr zur neuen Staffel in Kürze).

Top 3

Die besten Serien unter Beteiligung von Phoebe Waller-Bridge: „Fleabag“ (zwei Staffeln; Idee, Drehbuch, Hauptrolle), „Broadchurch“ (Staffel 2; Nebenrolle), „Killing Eve“ (Idee, Produktion, Drehbuch in vier Episoden).

Auswärtstipp

Von einer Identitätssuche und Geschlechterfragen handelt das spanische Drama „20.000 Arten von Bienen“ – zu sehen unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 6). loc

