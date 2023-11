„Nass und traurig“: Polizei rettet Sittiche in Herner Park

Polizeibeamte haben in Herne zwei Nymphensittiche in Obhut genommen.

Herne. Die Polizei hat in einem Park in Herne zwei durchnässte und traurige Nymphensittiche gerettet. Sie durften sich im Streifenwagen aufwärmen.

Aufgefallen waren die beiden Nymphensittiche den Beamten am Sonntag, 5. November, gegen 15 Uhr, teilt die Polizei mit. Im Stadtgarten an der Wilhelmstraße in Wanne-Eickel saßen sie im strömenden Regen. „Nass und traurig, aber eng zusammen, scheinbar ein Paar“, so beschreibt es Polizeisprecher Marco Bischoff.

Die Polizisten nahmen die Tiere kurzerhand mit in ihr Auto: „Auf dem Rücksitz erstmal kräftig schütteln, um das Wasser aus dem Federkleid zu kriegen“, so Bischoff. Mit erhobenem Kamm sei es für die Sittiche dann weiter zur Wache gegangen. Sie hätten bei der Fahrt überhaupt keine Probleme gemacht: „Handzahm war das Pärchen ja und ließ sich von den Kolleginnen und Kollegen gerne ein wenig verwöhnen.“ Die Tierrettung hat die beiden dann in Obhut genommen.

Und nun fragt die Polizei: Wie ist das Duo mit seinen orangen Bäckchen in den Stadtgarten gekommen? Wem gehört es? „Wir wissen es nicht, sind uns aber sicher, dass sie schnell ein neues Zuhause finden werden“, so der Polizeisprecher abschließend.

