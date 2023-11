Nahost-Krieg: Fotos von der Demonstration in Herne-Mitte

Herne. „Pro Palästina“: In Herne fand am Samstag innerhalb von fünf Tagen die dritte Demo anlässlich des Nahostkriegs statt. Bilder von der Kundgebung.

Knapp 100 Menschen haben am Samstagnachmittag in Herne-Mitte gegen Angriffe auf den Gaza-Streifen demonstriert und ihre Solidarität mit den Opfern der Bombenangriffe Israels bekundet. Vom Bahnhof zogen sie bei strömenden Regen über die Bahnhofstraße, Poststraße und Bebelstraße zum Rathausplatz. Die Polizei musste nicht eingreifen, es gab keine Zwischenfälle.

Demo Free Palestine durch Herne-Mitte Demo Free Palestine durch Herne-Mitte Auf der Demo "Free Palestine" am Samstag, den 4. November 2023, in Herne-Mitte. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst

Angemeldet worden war die Kundgebung von der Hernerin Diana Denz. Am Montag, 30. Oktober, hatten bereits Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herner „Montags-Demo“ in der Herner Innenstadt gegen die Angriffe auf den Gaza-Streifen demonstriert. Am Mittwoch, 1. November, fand in Herne-Mitte eine von dem Wanne-Eickeler Abdullah Egmen organisierte Versammlung statt.

