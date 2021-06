Nächtliches Unwetter über Herne: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr rückte wetterbedingt in Herne zu zahlreichen Einsätzen aus.

Herne. Unwetter über Herne: Die Feuerwehr ist in der Nacht zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. So fällt die Bilanz am Mittwochmorgen aus.

Das Unwetter mit Starkregem über dem Ruhrgebiet hat in der Nacht zu Mittwoch in Herne zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern geführt. Die Feuerwehr musste mehr als 50 wetterbedingte Einsätze abarbeiten.

Bis in die frühen Morgenstunden waren rund 120 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Um die Vielzahl der Einsätze zu priorisieren und koordinieren zu können, musste der Führungsstab besetzt werden.

Herner Feuerwehr hilft in Bochum aus

In Bochum gingen zu Beginn des Unwetters so viele Notrufe ein, dass zahlreiche Anrufe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch bei der Leitstelle in Herne aufliefen. Ein Löschfahrzeug der Herner Feuerwehr unterstützte die Bochumer Kollegen.

Neben wetterbedingten Einsätzen musste noch ein Einsatz mit der Meldung „Gasgeruch“ und ein ausgelöster Heimrauchmelder bearbeitet werden. „Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht“, so die Bilanz der Leitstelle am Mittwochmorgen.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel