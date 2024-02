Blaulicht Nächtlicher Einbruch in Supermarkt: Täter stehlen Kasse

Herne Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Herner Geschäft haben zwei Männer eine Registrierkasse erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in den Europa-Markt auf der Hauptstraße 271 in Wanne eingebrochen. Ihre Beute: eine Registrierkasse.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich zwei Kriminelle gegen 2.45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Ladenlokal. Sie erbeuteten in dem Geschäft für Lebensmittel und Haushaltswaren eine Registrierkasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob Bargeld in der Kasse war, ist nicht bekannt.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat ein schmales Gesicht und trug zur Tatzeit eine Sturmhaube und eine Jeans. Der zweite Täter ist circa 1,70 Meter groß; er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und ebenfalls eine Jeans.

Das Kriminalkommissariat 35 bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel