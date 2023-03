Nächster Streik in Herne: Nahverkehr wird lahmgelegt

Nichts geht mehr: Busse und Bahnen sollen beim nächsten Warnstreik in den Depots bleiben. Die Haltestellen – hier der Buschmannshof in Wanne – sind dann verwaist.

Herne. Verdi hat einen „Super-Warnstreik“ angekündigt. In der laufenden Tarifrunde wird nun auch in Herne der komplette Nahverkehr lahmgelegt.

Pendlerinnen und Pendler, aber auch Reisende müssen sich am kommenden Montag, 27. März, auf große Einschränkungen einstellen. In der nächsten Streikrunde steht in ganz Deutschland ein „Super-Warnstreik“ bevor – im Bahn-, Luft- und Nahverkehr droht ein Stillstand. Auch Herne ist damit betroffen.

Mit dem Streik will die Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Verdi fordert eine Steigerung der monatlichen Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat. Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten. Zuletzt waren schon mehrfach unter anderem Kitas in Herne eintägig dicht, auch der Nahverkehr wurde schon bestreikt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Einbrecher wüten in Herne Kita: Alles wurde durchwühlt“

„Duschtarif“ für 30 Minuten im Wananas ist heiß begehrt

Marode Straßen in Herner Fahrradzone sollen saniert werden

Die HCR habe für Montag von der Gewerkschaft Verdi bereits einen Streikaufruf erhalten, teilt das Nahverkehrsunternehmen mit. „Deshalb können an diesem Tag keine Busse der HCR fahren“, so eine Sprecherin. Auch die Kunden-Center in Herne-Mitte und am Betriebshof blieben geschlossen. Auch die Bogestra macht dicht. Von Betriebsbeginn bis Betriebsende würden keine Bus- und Bahnfahrten angeboten, auch gebe es keine Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra. Geschlossen seien auch dort an diesem Tag die Kunden-Center.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel