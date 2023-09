Nadelöhr auf Herner Hauptverkehrsachse ist beseitigt

Das Nadelöhr an der Kreuzung Dorstener/Holsterhauser Straße in Herne ist beseitigt.

Herne. Autofahrer, die aus Bochum Richtung Gelsenkirchen fahren, steckten auf der Dorstener Straße oft in einem Nadelöhr. Das ist nun beseitigt.

Die Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße war seit Jahren in einer Richtung rückstauanfällig. Dieses Nadelöhr ist nun behoben.

Die Stadt Herne hat mitgeteilt, dass die Busbucht der Haltestelle Lansing an der Dorstener Straße in Fahrtrichtung Norden zu einer Rechtsabbiegespur umgebaut worden ist. Und diese Arbeiten seien - fristgerecht - nun abgeschlossen.

Hintergrund: Die Kreuzung ist stark belastet, vor allem im Berufsverkehr gibt es Staus und Wartezeiten. Allein auf der Dorstener Straße, der B 226, sind nach Angaben der Stadt täglich rund 20.000 Fahrzeuge von Nord nach Süd unterwegs. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurde die Kreuzung 2019 umgebaut, und die Ampelschaltungen wurden verändert. Seitdem floss der Verkehr auf der Dorstener Straße an der Kreuzung aber nur noch einspurig in Richtung Norden, weil die rechte Spur nur noch für Rechtsabbieger in die Holsterhauser Straße da war. Außerdem gibt es noch eine Linksabbiegespur Richtung Eickel.

Um den Flaschenhals aus Richtung Bochum kommend wieder abzuschaffen, hat die Dorstener Straße nun eine eigene Rechtsabbiegespur erhalten, so dass der Verkehr Richtung Crange wieder zweispurig rollen kann. Als Rechtsabbiegespur dient die Busspur der Haltestelle, die vor der Ampel liegt. Bereits vor Wochen wurde die Haltestelle dafür hinter die Kreuzung verlegt, so dass diese Busspur nun als Abbiegespur zur Verfügung steht.

