Nachhaltigkeit: Land zeichnet drei Herner Schulen aus

Herne. Drei Herner Schulen haben sich Verdienste bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung erworben. Wer die Auszeichnung „Schule der Zukunft“ erhält.

Drei Herner Schulen werden beim Landesprogramm „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet: Die Hans-Tilkowski-Schule, die Schillerschule und die Grundschule Pantrings Hof überzeugten die Jury durch die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Nachhaltiger Konsum, Grünes Klassenzimmer und Naturgebiet

Die Hauptschule Hans-Tilkowski-Schule in Röhlinghausen hat das Thema Nachhaltigkeit nach der Teilnahme an der Mitmachausstellung „Einfach machen! Ideen für nachhaltigen Konsum“ (Verbraucherzentrale und Entsorgung Herne) ins Schulleben integriert. Die Grundschule Schillerstraße in Herne-Mitte wird vor allem für ihr Projekt „Unser Schulgarten – Grünes Klassenzimmer“ ausgezeichnet. Und die Grundschule Pantrings Hof hat in ihrem „Naturgebiet“ auf einer Wiese einen naturnahen Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen und setzt darüber hinaus auf den ökologischen und naturnahen Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern und Getreide.

Auch die Hans-Tilkowski-Schule wird beim Landesprogramm „Schule der Zukunft“ für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

In NRW erhalten insgesamt 73 Schulen die Auszeichnung, die für die Preisträger im Regierungsbezirk Arnsberg am 21. September in Soest verliehen wird. Das Landesprogramm „Schule der Zukunft“ wird mit Unterstützung des Umwelt- und des Schulministeriums von der BNE-Agentur NRW koordiniert.

Weitere Informationen: www.sdz.nrw

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel