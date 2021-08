Nach Unfallflucht in Herne: Polizei Bochum sucht Zeugen

Die Polizei Bochum ruft Zeugen einer Unfallflucht in Herne auf, sich zu melden.

Die Polizei sucht Zeugen: Ein 20-jähriger Iserlohner und ein unbekannter Fahrer sind in Herne zusammengestoßen. Beide fuhren danach einfach weg.

Nach einer Unfallflucht in Herne sucht das Verkehrskommissariat der Bochumer Polizei Zeugen. Erste Ermittlungen hatten keine Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, ist ein 20-Jähriger aus Iserlohn nach bisherigem Kenntnisstand am Freitag, 30. Juli, gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto die Heerstraße in Richtung Rathausstraße auf der mittleren Spur entlanggefahren. Ein weiteres - nach Zeugenaussage rotes - Fahrzeug fuhr in gleicher Fahrtrichtung auf der rechten Spur.

In Höhe der Kreuzung Dorstener Straße kam es nach Angaben der Polizei zu einer Berührung der zwei Autos. Der Iserlohner fuhr dann in Richtung Rathausstraße geradeaus weiter, der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeuges bog nach rechts in die Dorstener Straße ab.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bochum bittet weitere Zeugen sowie die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

