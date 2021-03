Blaulicht Nach Unfall in Wanne-Eickel: Drogentest fiel positiv aus

Herne. Ein Lieferwagenfahrer (21) aus Essen hat in der Fußgängerzone in Wanne-Eickel einen Fußgänger gestreift. Die Polizei testete ihn auf Drogen.

Seinen Führerschein hat am Freitagmorgen ein 21-jähriger Lieferwagenfahrer in Wanne-Eickel abgeben müssen, nachdem er in der Fußgängerzone einen Unfall verursacht hatte.

Auf der Hauptstraße mit Lieferwagen unterwegs

Nach Mitteilung der Polizei fuhr der Fahrer, ein Essener, gegen 10.50 Uhr auf der Hauptstraße, aus Richtung Buschmannhof kommend. Er wollte nach links in die Wanner Straße einbiegen. Zunächst fuhr er an einem Fußgänger vorbei und touchierte diesen dann beim Abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-jährige Herner, der zu Fuß die Hauptstraße entlang ging, an der Hand leicht verletzt.

Die unfallaufnehmenden Polizisten führten bei dem Fahrzeugführer einen freiwilligen Drogentest durch - und dieser fiel positiv aus. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.