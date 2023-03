Nach Unfall: A 42 wegen Hubschrauber-Landung gesperrt

Herne. Die A 42 ist in Herne nach einem Unfall für die Landung eines Hubschraubers gesperrt worden. Das waren die Ursache und die Folgen des Unfalls.

Nach einem schweren Unfall ist die A A2 in Höhe des Herner Autobahnkreuzes am Freitagnachmittag wegen der Landung eines Rettungshubschraubers komplett gesperrt worden. Zwei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Notrufen gingen am Freitag gegen 16.23 Uhr in der Leitstelle ein, berichtet die Feuerwehr. Auf der A 42 hatte ein Autofahrer in Fahrtrichtung Duisburg aus bisher nicht bekannten Gründen offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte mehrfach in die Leitplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Ein Auto prallte in Fahrtrichtung A 42 mehrfach vor die Leitplanken und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Foto: Feuerwehr Herne

Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Wegen der Landung des zusätzlich angeforderten Rettungshubschraubers musste die Autobahn zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden. Auch ein Anschluss zur A 43 war vorübergehend nicht befahrbar.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern für deren Einsatz und Kooperation am Unfallort.

