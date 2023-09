Die Polizei in Herne rückte nach Eickel aus. Dort wurde ein 13-Jähriger beraubt.

Blaulicht Nach Überfall in Herne: Polizei schnappt Verdächtigen (13)

Herne. Ein 13-jähriger Herner ist am Abend überfallen worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ermitteln: einen gleichaltrigen Herner.

Nach einem Überfall in Herne hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt. Ein 13-Jähriger soll einen 13-Jährigen beraubt haben.

Wie die Polizei berichtet, war ein 13-jähriger Herner am Sonntagabend, 3. September, gegen 19.45 Uhr zu Fuß an der Friedgrasstraße in Eickel unterwegs, als ihm ein anderer Junge die Bauchtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Ermittlungen der Polizei führten schließlich zur Identifizierung eines Verdächtigen. Geschnappt wurde ein 13-jähriger Herner, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel