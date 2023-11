Die Kompanie „Raum 305“ präsentiert beim Zirkustheater Festival in den Herner Flottmann-Hallen das Stück »Wir wollen nie nie nie«.

Herne. Neue Dachfenster, neues Programm: Nach der Sanierung melden sich die Herner Flottmann-Hallen zurück. Und wie! Die Veranstaltungen bis Jahresende.

Nach der umfangreichen Sanierung von Dächern und Heizungen zieht in die Flottmann-Hallen in Herne nun wieder die Kultur ein. Im Jahresendspurt gibt es bis Weihnachten noch zahlreiche Highlights - von „Momo“ über Neuen Zirkus und E-Sport bis zum Comedy-Wicheln.

Der Jugendkulturpreis „Herbert!“ hat am vergangenen Samstag bereits den Auftakt gemacht. Im Bereich Schauspiel steht das Theater Kohlenpott mit zwei Inszenierungen in den Startlöchern: Allein elf Aufführungen der Stücke „Troja“ und des Kinderbuchklassikers „Momo“ finden noch in diesem Jahr statt.

Svea Kirschmeier (li.) mit Gareth Charles und Janine D’Aragona in „Petra Pan“ - zu sehen am 21. November in Herne im Rahmen des Spielarten-Festivals. Foto: Christopher Horne

Ergänzt wird die Sparte „Theater für junges Publikum“ unter anderem durch Gastspiele des Comedia Theaters Köln und des Consol Theaters Gelsenkirchen im Rahmen des Spielarten-Festivals 2023. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Comedia-Auftritt mit „Petra Pan“ am 21. November. Regie führt Kohlenpott-Leiter Frank Hörner, eine Hauptrolle spielt die bewährte Kohlenpott-Darstellerin Svea Kirschmeier. Die 23-Jährige ist in dieser Rolle bekanntlich für den deutschen Theaterpreis „Faust“ nominiert worden, der am 25. November im Hamburger Thalia Theater verliehen wird.

+++ Lesen Sie auch: Hernerin hat Chancen auf Sieg beim Theatepreis „Faust“ +++

Janina Fenske hat während der Zwangspause als neue Programmleiterin für darstellende Künste am Programm zum Thema „Neuer Zirkus“ gefeilt. Innerhalb des „Zeit für Zirkus-Festivals“ inszeniert die Kompanie „Raum 305“ die Show „Wir wollen nie nie nie“ (17. und 18. November), eine Verschmelzung von Luftakrobatik, modernem Tanz und Puppenspiel. Andrea Salustri hat mit „Materia“ ein Stück rund um das Thema Styropor im Gepäck (15. Dezember), und der Zirkus Ratzfatz spielt ein Weihnachtsstück für das ganz junge Publikum (10. Dezember).

Wichtel-Alarm: Helmut Sanftenschneider (li.) und Martin Fromme laden für den 22. Dezember zum traditionellen „Comedy-Wichteln“ ein. Foto: HS

Neben Altbewährtem wie dem „Comedy-Wichteln“ mit Helmut Sanftenschneider & Martin Fromme (22. Dezember) oder dem „Rudelsingen“ (7. Dezember) soll es ab sofort immer wieder auch neue Formate im Programm geben. So werden die Flottmann-Hallen in diesem Jahr Austragungsort der ersten E-Sport-Stadtmeisterschaft „GG Open“ im Spiel FIFA 23 auf der PlayStation 5 (21. Dezember).

Das kulturelle Vergnügen soll durch die räumlichen Veränderungen noch erhöht werden: „Durch die neuen Dachfenster ist es im Foyer viel heller geworden“, sagt Flottmann-Hallen-Verwaltungsleiter Thomas Witt. Neben den Arbeiten am Dach konnten in zwei Hallen auch neue Heizungssysteme installiert werden. „Vollständig klimaneutral ist eine denkmalgeschützte Immobilie nur schwer zu betreiben, aber insgesamt versprechen wir uns einige Einsparungen durch eine bessere Isolierung und neue Geräte“, so Witt. loc

Das vollständige Programm mit allen Informationen auf www.flottmann-hallen.de.

Bei den Sanierungsarbeiten sind in den Herner Flottmann-Hallen auch neue Dachfenster fürs Foyer eingebaut worden. (Archivbild) Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel