Konzert Musikschule Herne: Swingender Jazz mit Fischbacher & Co.

Herne. Kurz vor Weihnachten beschert die Herner Musikschule Jazz-Fans: Am 17. Dezember gastiert das Hanseatic Reunion Quartet. Wer dahinter steckt.

Das Hanseatic Reunion Quartet tritt am Freitag, 17. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula der Städtischen Musikschule an der Gräffstraße 43 auf.

Die 2018 aus dem Axel-Fischbacher-Quartett hervorgegangene Gruppe frönt nach Angaben des Veranstalters der Urform des Kunst des Jazz: der musikalischen Kommunikation in der Sprache des swingenden Jazz - „ohne Netz und doppelten Boden - und ohne Noten ebenso. Aber auf der Basis eigener Kompositionen im Stil eines ausgelassenen, den Musikern viel Freiheit lassenden Jazz.“

Karten können bei der Herner Musikschule bestellt werden

Die Titel seien den beiden großen Songbooks des Jazz entnommen, dem US-amerikanischen einerseits und dem seit nunmehr über fünfzig Jahre angewachsenen europäischen Stückefundus anderseits. Zum Quartett gehören neben Gitarrist Axel Fischenbacher - er ist dem Herner Publikum bestens bekannt durch mehrere Auftritte - der gebürtige Herner Peter Ortmann am Klavier, Volker Heinze am Kontrabass und Roland Höppner am Schlagzeug.

Eintrittskarten zum Preis von 15,00 € (10,00 € ermäßigt) können ab sofort unter der der Nummer 02323 919010 reserviert werden. Bei Reservierung ist der Eintrittspreis bis zum 16. Dezember 2021 auf das Konto des Fördervereins für die Städtische Musikschule Herne zu überweisen (IBAN: DE47 432 500 30 000 108 41 36).

