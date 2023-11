Musical für Kinder: „Schneekönigin“ kommt nach Herne

Herne. Märchen und Musical in einem: Die „Schneekönigin“ kommt ins Herner Kulturzentrum. Bei der Inszenierung wird besonders viel Wert auf Humor gelegt.

Märchen und Musical in einem: Mit „Schneekönigin – Das Musical“ gibt das Theater Liberi am Donnerstag, 30. November, um 16 Uhr im Kulturzentrum Herne einen Klassiker zum Besten.

Bei der Inszenierung des bekannten Märchens werde besonderer Wert auf eine moderne Adaption und jede Menge Humor gelegt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für Familien mit Kindern ab vier Jahren sorge dieses turbulente Abenteuer für beste Live-Unterhaltung. „Musikalisch nimmt das Ensemble seine Gäste mit auf eine Reise durch verschiedene Genres, die durch eindrucksvolle Choreographien und ein außergewöhnliches Lichtdesign abgerundet werden.“

Das Musicalensemble erzählt laut Stadt die Geschichte von der Einsamkeit einer Außenseiterin und ihrem Wunsch nach Bewunderung und Akzeptanz, aber auch von Mut und bedingungsloser Freundschaft: „Gerda und Kay sind seit Kindheitstagen unzertrennlich. Die beiden führen ein ganz normales Leben, bis eines Tages ein Wintersturm über ihrer Stadt aufzieht. An diesem Abend erzählt Gerdas Mutter den beiden zum ersten Mal die Geschichte einer magischen Königin, der Herrscherin über Schnee und Eis. Als Kay kurz darauf spurlos verschwindet, macht sich Gerda auf die Suche nach ihm. Sie landet in einer geheimnisvollen Welt, in der alles möglich zu sein scheint. Plötzlich ist Gerda mittendrin in einem Abenteuer, in dem sie auf witzige Gestalten trifft, eine exzentrische Bekanntschaft macht und in die Fänge einer schrägen Bande gerät. Zum Glück ist sie nicht auf sich allein gestellt und kann auf unerwartete Hilfe zählen. Doch die Zeit wird knapp und Gerda muss all ihren Mut aufbringen, um Kay aus der eisigen Welt der Schneekönigin zu retten.“

Tickets sind für sechs Euro an der Tageskasse sowie im Vorverkauf beim Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5, oder unter Telefon 0 23 23 / 9 19 05 14, erhältlich. Außerdem sind Karten an allen Vorverkaufsstellen auf www.vorverkaufsstellen.info und über die ProTicket-Hotline 02 31 / 9 17 22 90 verfügbar

