Herne „Hänsel & Gretel meets Frau Holle“: Ein Kindermusical für die ganze Familie unter diesem Namen feiert Premiere in Herne. Worum es geht.

„Eine magische und aufregende Reise“: Die erwarte die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Kindermusical „Hänsel und Gretel meets Frau Holle“. Die Aufführung der Musical Kids Herne feiert am Sonntag, 28. Januar, Premiere in der Realschule Crange.

Die „Musical Kids Herne“ sind Teil des Sängerkreises Herne/Castrop-Rauxel. Neben den bekannten Märchenfiguren Hänsel& Gretel sowie Frau Holle erlebten die Besucherinnen und Besucher ein Feuerwerk an weiteren bekannten Märchen, das ihnen lange in Erinnerung bleiben wird, heißt es in einer Ankündigung. Die Geschichte beginne mit Hänsel und Gretel, deren Mutter nach jahrelanger Kindererziehung keine feste Arbeitsstelle mehr finden könne und sich von Job zu Job hangele, um das Familieneinkommen aufzubessern. Der Vater wiederum betrachte die Welt durch eine rosarote Brille und schaffe es gerade so, die Familie als Handelsvertreter zu ernähren. Und die Kinder haben offenbar mehr Interesse an Computerspielen und Unfug.

Eines Tages dann komme es zu einem Streit, und die Mutter jagt Hänsel und Gretel aus dem Haus. Verzweifelt und ohne Orientierung laufen die beiden Geschwister immer tiefer in den Herner Stadtwald. Als es langsam dunkel wird, wollen sie umkehren, doch Hänsels Handy ist ohne Akku und die Navigation steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Eine wahre Katastrophe bahne sich an...

Zum Chor: Im Musical-Kind-Chor, so der Sängerkreis, sind Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Rund ein halbes Jahr werde für ein Musical geübt, anschließend erfolge die Aufführung. Pro Jahr würden zwei Musicals aufgeführt. Die Kinder erlernten dabei nicht nur das Singen von Liedern, sondern auch das Tanzen im passenden Rhythmus und das Schauspielern, um die Geschichte des Musicals zum Leben zu erwecken.

Hänsel & Gretel meets Frau Holle. Premiere: Sonntag, 28. Januar, Realschule Crange (Selmerstraße 4). Beginn ist um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr). Eintritt: Erwachsene 7 Euro, Kinder frei. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0163 6008931 oder unterwww.sk-herne-castrop.de

