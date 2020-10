Müll, Party, Lärm: Herner Fußballplatz bleibt verschlossen

Herne. Der Fußballplatz Reichsstraße in Herne bleibt für die Öffentlichkeit verschlossen. Woran das liegt und was auf anderen Sportanlagen üblich ist.

In den vergangenen Monaten hat es insbesondere in Herne im Stadtteil Eickel immer wieder Fälle von Vandalismus gegeben. So zuletzt auch an der Reichsstraße. Der Kunstrasenplatz des Sportplatzes ist nun für Öffentlichkeit gesperrt worden.

Zuletzt hätten sich Beschwerden über Müll, Vandalismus und Lärm gehäuft. Auch von Drogengeschäften ist die Rede. Seit der DSC Wanne-Eickel nach der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Eickel dorthin umgezogen ist, fehlte an der Reichsstraße die soziale Kontrolle durch einen Platzwart oder Mannschaften, die dort trainieren.

Nachdem der Platz nach dem Lockdown wieder geöffnet worden war, waren schnell Spuren von Partys und Sperrmüll zu finden. Nun hat die Stadt die Reißleine gezogen. Der Platz wird nur noch zu den Trainingszeiten der Footballmannschaft Black Barons geöffnet. Dass der Platz zuvor frei zugänglich war, lag auch daran, dass sein Aus beschlossene Sache ist. Er wird bebaut, 150 Wohneinheiten sollen hier entstehen.

Herne: Städtische Sportplätze sind öffentlich, aber nicht rund um die Uhr zugänglich

Dass er nun abgeschlossen wird, ist allerdings keine Ausnahme: Grundsätzlich seien zwar alle 24 städtischen Sportplätze im Stadtgebiet öffentlich, teilt die Stadt auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mit. Das heiße aber nicht, dass sie rund um die Uhr für die Bürger zugänglich seien. In der Regel sei es so, dass der Platzwart des jeweiligen Vereins die Anlage schon aus Gründen des Lärmschutzes nach der letzten Trainingseinheit am Abend abschließe. Aufgeschlossen würden die Sportanlagen durch den Platzwart teilweise mittags, teilweise am Nachmittag. Eine Regelung, die für alle Plätze eine exakte Öffnungszeit vorsehe, existiere nicht.

Die Tore bleiben verschlossen am Fußballplatz an der Reichsstraße. Foto: Tobias Bolsmann

Einen Sonderfall stelle der Sportpark Eickel dar: Dort sei ein städtischer Platzwart vor Ort und öffne bereits am Morgen das Stadion, damit die ersten Jogger ihre Runden drehen könnten. Wenn Vereins- und Schulsport es zuließen, öffne der Platzwart am Stadion auch den neuen Kunstrasen-Nebenplatz oder die kleinere Kunstrasenfläche, damit dieser für eine Sporteinheit genutzt werden könne. Interessierte könnten sich einfach beim Platzwart melden.

Vereins- und Schulsport haben Vorrang

Auch der neue Sportplatz an der Schaeferstraße sei in der Regel bereits am Vormittag geöffnet. Gerade in Zeiten von Corona finde auch der Schulsport häufiger auf den Sportplätzen statt. Die jeweiligen Schulen verfügten über einen Schlüssel und könnten den Platz schon morgens nutzen. Grundsätzlich habe der Vereins- und Schulsport Vorrang, so die Stadt. Daneben weist die Stadt auf die zahlreichen Bolzplätze im Stadtgebiet hin.

Arnold Plickert, designierter Bezirksbürgermeister in Eickel, bedauert es sehr, dass Jugendlichen die Möglichkeit zum Kicken genommen werde, weil sich einige Leute nicht an die gesellschaftlichen Regeln halten. Allerdings weist er darauf hin, dass geplant sei, den Platz zum Jahresende sowieso komplett zu schließen. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, werde er sich dafür einsetzen, dass das Thema im Bezirk auf die Agenda kommt.

Nicht nur an der Reichsstraße wüten Vandalen: So ist unter anderem ein Teil der Minigolfanlage im Sportpark Eickel zerstört worden. Im Dorneburger Park wurden Zäune umgetreten, die eigentlich junge Pflanzen schützen sollen. Anfang des Jahres wurde der Bücherschrank „Lenni“ in Wanne-Mitte zerstört. Und zuletzt setzten Unbekannte im August den Tauschschrank am Sportpark in Brand und zerstörten ihn.