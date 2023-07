Die Polizei musste einen Unfall mit einem schwer verletzten Motorroller-Fahrer in Herne aufnehmen.

Heftiger Sturz Motorroller-Fahrer in Herne schwer verletzt – was passierte?

Herne. Ein Motorroller-Fahrer ist in Herne bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 58-Jährig musste in ein Krankenhaus. Wie der Unfall passierte.

Ein Motorroller-Fahrer hat sich in Herne bei einem Sturz auf nasser Fahrbahn schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine anderen Beteiligten außer dem 58-Jährigen.

Unfall im Bereich Flottmannstraße/Vödestraße

Laut Polizei hat sich der Unfall am Samstagmittag, 15. Juli, gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Flottmannstraße/Vödestraße ereignet. Dort sei der 58-Jährige mit seinem Motorroller aus Bochum kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren. Als er bremste, sei er auf der nassen Fahrbahn zur Seite gerutscht.

Bei dem Sturz zog sich der 58-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

