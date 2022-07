Polizei Motorradfahrer (39) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer stand unter Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 13. Juli, gegen 15.15 Uhr im Kreuzungsbereich Altenhöfener Straße / Hölkeskampring in Herne-Mitte ereignet hat.

Ein 31-jähriger Bochumer befuhr laut Polizei mit seinem Auto die Altenhöfener Straße in Richtung Hölkeskampring und wollte nach links auf diesen abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem 39-jährigen Motorradfahrer aus Herne, der in Gegenrichtung unterwegs war, so die Polizei.

Herne: Autofahrer stand unter Drogen

Bei dem Zusammenstoß wurde der Herner schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Ein bei dem Autofahrer vor Ort durchgeführter Drogentest verlief laut Polizei positiv. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis. Der polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

