Mordkommission ermittelt in Kleingarten: 20-Jährige tot

Herne. Eine 20-Jährige ist nach einem mysteriösen Brand in einem Kleingarten in Herne an schweren Verletzungen gestorben. Es könnte kein Unfall sein.

Eine 20-jährige Hernerin ist nach dem Brand in einer Kleingartenanlage in Herne ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Ein 22-Jähriger kämpft weiter um sein Leben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Mordkommission eingesetzt. Es wurde Brandbeschleuniger gefunden. Nachbarn wollen einen Streit mitbekommen haben.

Die junge Frau sei am Mittwochabend gestorben, teilt die Polizei mit. Zum Stand der Ermittlungen hüllt sich die Polizei auf Nachfrage weiter in Schweigen. Man könne aktuell keinen neuen Sachstand mitteilen, sagt Sprecherin Mirella Turrek. Es gebe weiter Untersuchungen und Ermittlungen. Die Polizei hatte unter anderem die verwüstete Gartenhütte nach dem Vorfall versiegelt.

Polizei ermittelt mit Mordkommission – was passierte Dienstagabend in der Kleingartenanlage

Offizieller Sachstand ist auch am Donnerstagmorgen, dass die Mordkommission in alle Richtungen ermittle. Auch ein Unfall werde neben einem Kapitaldelikt nicht ausgeschlossen. Das in der Anlage kursierende Gerücht, dass der junge Mann die Frau angezündet haben soll, bezeichnet die Polizei als „Mutmaßungen und Gerede in der Kleingartenanlage“. Auch zur möglichen Beteiligung Dritter schweigt die Polizei.

Auch der 22-Jährige schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Er sei aktuell nicht vernehmungsfähig, sagt Mirella Turrek. Nachbarn in der Anlage berichten von einem großen Medieninteresse an dem Fall.

