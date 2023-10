Mondpalast: WAZ Herne verschenkt Tickets für „Othello“

Zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Programm des Mondpalasts in Herne: „Othello, der Schwatte von Datteln“.

Herne. Im Mondpalast läuft am Wochenende zum letzten Mal „Othello, der Schwatte von Datteln“ in diesem Jahr. Die WAZ Herne verschenkt Tickets.

Klassiker-Wochenende im Mondpalast: Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Oktober, gibt an drei Tagen „Othello, der Schwatte von Datteln“ seine Visitenkarte ab und macht Rabatz auf dem Wochenmarkt. Dieser Klassiker steht für dieses Jahr zum letzten Mal auf der Bühne des Mondpalastes von Wanne-Eickel und kommt erst 2024 wieder zurück. WAZ und Mondpalast verschenken aus diesem Anlass 5 x 2 Tickets. Die Glücklichen können sich ihren Wunschtermin aussuchen.

„Othello, der Schwatte von Datteln“ – eine Wochenmarkt-Komödie frei nach Shakespeare von Sigi Domke: Auf einem Wochenmarkt war nun wirklich jeder schon mal. Oder? Falls nicht, wäre das noch ein Grund mehr, den Mondpalast an der Wilhelmstraße in Wanne-Mitte zu besuchen. Da steht nämlich einer auf der Bühne, mit all den Originalen, die so ein Markt zu bieten hat, gerade im Revier. Der Mondpalast-Othello heißt eigentlich Marcello, ist neu auf dem Markt und mit seinem Südfrüchte-Stand die Attraktion schlechthin. Denn: Das Stück spielt tief in den 1950er-Jahren.

Chaotisch, aber lustig: Szene aus „Othello – der Schwatte von Datteln“. Foto: Stefan Kuhn / Mondpalast

Mona, die Tochter des Kartoffelhändlers, ist sofort hin und weg, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber leider gibt es auch hier, wie bei Shakespeare, einen Jago, der Marcello in Eifersüchteleien treibt, bis alles im Chaos endet. Wie bei Othello eben, nur sehr, sehr komisch, verspricht der Mondpalast!

Die letzten Othello-Termine für 2023: Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr; Samstag 7. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 8. Oktober 2023, 17 Uhr. Weitere Informationen gibt’s auf www.mondpalast.com. Wer Karten ergattern möchte: https://www.waz.de/othello

