Der Mondpalast legt „Othello, der Schwatte von Datteln“ neu auf. In den Hauptrollen: Andreas Wunnenberg und Melanie Linka (l.), in den Nebenrollen spielen Astrid Breidbach und Martin Zaik. Autor ist Sigi Domke (r.), Prinzipal Christian Stratmann und Intendant Thomas Rech sind natürlich auch an Bord.