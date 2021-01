Theater Mondpalast Herne: Kanarienvögel machen Spaß in dunkler Zeit

Herne. Nach dem Vorbild des Dortmunder U hat der Mondpalast von Wanne-Eickel jetzt eine Lichtinstallation auf dem Dach - mit Kanarienvögeln.

Solange sie unter Tage zwitscherten, war alles gut: Kanarienvögel warnten einst die Kumpel im Bergbau vor „bösen Wettern“. Neuerdings bevölkern die gelbgefiederten Vögel die historischen Turmfenster des Mondpalasts von Wanne-Eickel. Ausgebrütet wurde die Idee zu einer Lichtinstallation in einer Zukunftswerkstatt, zu der Prinzipal Christian Stratmann Anfang Januar seine bunte Theaterfamilie eingeladen hatte: „Für mich setzt diese Lichtinstallation ein Zeichen der Zuversicht in dunklen Zeiten. Sie bedeutet: Solange keiner der Vögel von der Stange fällt, ist auch im Mondpalast alles in Ordnung.“

Idee von Martin Zaik und Astrid Breidbach

Inspiriert durch den Brauereiturm „Dortmunder U“, dem Filmregisseur Adolf Winkelmann im Kulturhauptstadtjahr 2010 die Bildsprache beibrachte, erwählten die Mondpalast-Kreativen den historischen „Bergfried“ des Saalbaus zum Ort der Ideen. Mondpalast-Urgestein Martin Zaik („Flurwoche“) machte sich gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Astrid Breidbach an die Umsetzung: „Das Ensemble brennt darauf, endlich wieder zu spielen. Solange ich das nicht darf, lasse ich mir eben etwas anderes einfallen.“

Der von einer längeren Krankheit genesene Mime spannte - mit Unterstützung von Astrid Breidbach („Die (fast) glorreichen Sieben“) - kurzerhand Architektenfolie vor die Turmfenster. Ein Laptop und zwei Beamer projizieren muntere Kanarienvögel als Video auf das transparente Papier. Ab Einbruch der Dunkelheit ist die Lichtinstallation sichtbar. Warum ausgerechnet Kanarienvögel gezeigt werden, erläutert Astrid Breidbach: „Solange die Luft rein war, sangen sie. Trat aber unter Tage das lebensgefährliche, geruchlose Kohlenmonoxid aus, fielen sie tot von der Stange. So warnten sie die Bergleute vor der sauerstoffarmen Luft.“

Unbeschadet durch die Pandemie

Dass der Mondpalast eine neue Landmarke setzt, freut Prinzipal Christian Stratmann, denn er ist fest entschlossen, das Volkstheater so unbeschadet wie möglich durch die Pandemie zu führen: „Die Idee zeigt: Der Mondpalast lebt!“ Den über Jahrzehnte ungenutzten „Bergfried“ in einen schimmernden „Leuchtturm“ zu verwandeln, war nicht einfach. Die Turmkammer ist nur auf recht abenteuerlichen Kletterpfaden zu erreichen. Technik und Strom mussten herbeigeschafft werden.

Nun soll das Licht so schnell nicht mehr ausgehen. Die Kanarienvögel von der Wilhelmstraße sind auch auf YouTube zu sehen und über die Mondpalast-Webseite www.mondpalast.com abrufbar.

