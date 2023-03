Mondpalast: „Ganz in Weiß“ – das erste Stück nach Stratmann

Wanne-Eickel. Im Mondpalast feiert das erste neue Stück nach dem Abschied von Christian Stratmann Premiere. Auf der Bühne wird’s (gewohnt) turbulent.

Im Mondpalast läuten die Hochzeitsglocken. Stück eins nach dem Abschied von Christian Stratmann (72) als Theaterleiter feiert am Mittwoch, 26. April, Premiere und heißt „Ganz in Weiß – der ewige Kampf mit den Schwiegereltern“. Der neue Theaterdirektor Marvin Boettcher (35) hat schon bei der Entstehung des Stücks gleich seine Ideen eingebracht. Stratmann gibt das Theater zum 1. April an Boettcher ab.

Turbulent und irgendwie aus dem Leben... Auch mit der Hochzeitskomödie will das Mondpalast-Team sich treu bleiben. Hausautor Sigi Domke schrieb das Stück nach den Ideen von Regisseur Thomas Rech und Marvin Boettcher. Es ist wohl nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass es vor allem um die Vorbereitung der Hochzeit geht und nicht um den feierlichen Akt selbst. „Die eigentliche Trauung“, sagt Domke, „… wird … interessant.“

Theaterautor Sigi Domke ließ Erfahrungen seiner Kollegen ins Stück einfließen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

+++ Hintergrund: Stratmann gibt den Mondpalast ab +++

Hochzeitserfahrungen? Autor, Regisseur und Direktor bringen Ideen ins Stück ein

Hochzeitserfahrungen haben sie reichlich hier im Team. Autor Domke zweimal, Regisseur Rech ebenfalls zweimal. Nicht immer sei es so aufregend gewesen wie im Stück. Aber die Verwandtschaft habe sich gerne eingemischt. „Bei unseren Hochzeitsvorbereitungen ließ meine Mutter nicht locker“, sagt Marvin Boettcher. Bei jeder zweiten Entscheidung habe sie gefragt: „Ist das wirklich nötig?“

Die Hauptdarsteller Leonie und Leo (Melanie Linka und Dominik Brünnig) sind dann wohl auch gar nicht so untypisch, wenn sie sich als junges Paar einen ganz schlichten Tag ohne viel Tamtam wünschen. Aber natürlich gibt’s die Eltern und Schwiegereltern. Und die haben ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Tag der Tage.

Prinzipal Christian Stratmann nur noch am Rand dabei

Regisseur Rech beklagt sich – augenzwinkernd – dass ihm Sigi Domke die Umsetzung gar nicht so leicht gemacht habe. So gebe es viel mehr Spielorte als sonst. „Für ein Theater, das keine Bühnenbauer-Abteilung hat, ist das sehr herausfordernd.“ Domke kontert nur trocken, dass er keine Rücksicht auf solche Befindlichkeiten habe nehmen sollen.

Bei der Vorstellung des neuen Stücks sitzt dann auch Christian Stratmann auf dem Podium, nicht mehr in der Mitte, aber direkt daneben. Ihm gehe es „überraschend gut“. Er habe das Team bei „Ganz in Weiß“ alleine machen lassen und sich nicht eingemischt, versichert der alte „Prinzipal“, der sich künftig im Mondpalast nur noch auf die Begrüßung der Gäste beschränken will. Seinen Rat werde er „ungefragt nur in ganz vorsichtiger Form“ geben. Stratmann lobt Boettcher für dessen Start.

Christian Stratmann und Marvin Boettcher (von links). Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Gäste kaufen seit Corona kurzfristiger die Tickets

Der neue Direktor probiert nun auch die ersten kleinen Veränderungen ganz vorsichtig aus. So sollen neue Stücke direkt für drei Wochen angesetzt werden, bislang waren es nur zwei. Schauspielerin Astrid Breidbach (im Stück die Trauzeugin), sieht im Ablauf keine großen Veränderungen durch den Wechsel an der Spitze des Mondpalastes. „Proben und Stücke auf die Bühne zu bringen, ist und bleibt unsere Kernkompetenz.“

Mit dem neuen Stück – das zweite neue nach Corona – wirbt der Mondpalast auch wieder um die Gunst des Publikums. „Unsere Gäste sind zurück“, das lasse sich nach dem ersten halben Jahr mit „Waschtag“ sagen, erklärt Marvin Boettcher. Allerdings lasse sich feststellen, dass Karten erst viel kurzfristiger gekauft werden. „Wir wissen manchmal montags nicht, wie voll es freitags wird.“

„Ganz in Weiß – eine Hochzeit mit Hindernissen“ – alle Termine im Mondpalast

Premiere: Mittwoch, 26. April, 20 Uhr. Weitere Termine: Freitag, 28. April, 20 Uhr, Samstag, 29. April, 20 Uhr, Sonntag, 30. April, 17 Uhr, Montag, 1. Mai, 17 Uhr, Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr.

Tickets: ab 18,90 Euro pro Person (plus Servicegebühr und Versand) unter www.mondpalast.com und am Kartentelefon unter 02325/588999 (montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr).

