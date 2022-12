Mittelalter-Weihnachtsmarkt kommt nach Herne – Alle Infos

Am Schloss Strünkede wird es mittelalterlich: Vom 9. Dezember bis zum 18. Dezember findet dort der zweite mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Herne statt. (Archivbild)

Herne. Gaukler, Feuerspuker und Krämer begrüßen Hernerinnen und Herner im Advent am Schloss Strünkede. Alle Infos zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt.

In Schloss und Park Strünkede kehrt von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember das Mittelalter ein. Dort findet zum zweiten Mal der Mittelalter-Weihnachtsmarkt statt. Das gibt die Veranstaltungsagentur „Sündenfrei“ in einer Mitteilung bekannt.

Herner Mittelalter-Weihnachtsmarkt: Familienfreundliches Programm auf Schloss Strünkede

Schmiedefeuer, Harfenklänge, Handelsstände und vieles mehr, das an das Mittelalter erinnert, werde es für zehn Tage im Advent in Schloss und Park Strünkede zu entdecken geben. Dazu werde es über dem Gelände mehr als zwei Dutzend Sterne geben, die den Park zum leuchten bringen sollen. Etwa vierzig Stände seien in diesem Jahr auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Herne vertreten, darunter Krämer, Handwerker und Gastrostände „aus aller Herren Länder“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir wollen an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen“, sagt Agenturchef Henri Bibow. Rund zehntausend Besucherinnen und Besucher hätten den Markt gut angenommen und sich eine Fortsetzung gewünscht, heißt es.

Lesen Sie auch:So fühlte sich im mittelalterlichen Herne der Winter an

Einige Wege im Park von Schloss Strünkede bekämen einen Fußboden aus hölzernen Platten, damit Gäste im Trockenen über den Markt kommen. Auf der Bühne im Park und Schlosshof werde es außerdem ein familienfreundliches Programm mit Livemusik, Gaukelei, Feuerspuckerei und Märchen geben, heißt es in der Mitteilung.

Beim Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Herne sind im letzten Jahr Walk-Act-Kleinkünstlerinnen und -künstler aufgetreten. (Archivbild) Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Geöffnet hat der mittelalterliche Weihnachtsmarkt wie folgt:

Freitag, 9. Dezember, 15 bis 21.30 Uhr

15 bis 21.30 Uhr Samstag, 10. Dezember , 11 bis 21.30 Uhr

, 11 bis 21.30 Uhr Sonntag, 11. Dezember , 12 bis 19 Uhr

, 12 bis 19 Uhr Montag bis Freitag, 12. bis 16. Dezember, 15 bis 21.30 Uhr

15 bis 21.30 Uhr Samstag, 17. Dezember, 11 bis 21.30 Uhr

11 bis 21.30 Uhr Sonntag, 18. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Weitere Informationen zum Programm sind auf der Internetseite www.mittelalter-advent.de zu finden. Der Eintritt kostet freitags, samstags und sonntags 5 Euro bzw. 3 Euro für Kinder und von montags bis donnerstags 3 Euro bzw. 2 Euro für Kinder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel