Mit Schlagring gedroht: Täter raubt 13-Jährigen Bonbontüte

Herne. Raub auf Kinder: Ein Jugendlicher zückte in Herne einen Schlagring und nahm zwei 13-Jährigen eine Bonbontüte ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem Raub auf zwei 13-jährige Jungen fahndet die Polizei nach einem Jugendlichen. Die zwei Schüler waren nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 18.10 Uhr an einem Kiosk an der Viktor-Reuter-Straße in Herne-Mitte und gingen anschließend in Richtung Goethestraße. Dort wurden sie von einem Unbekannten angehalten.

Unter Vorhalt eines „goldenen Schlagrings“ erbeutete der Täter eine Tüte Bonbons, so die Polizei weiter. Die beiden jungen Herner flüchteten anschließend.

Die Täterbeschreibung: Der nach Angaben der Opfer „südländisch“ aussehende Jugendliche soll circa 14-15 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanke Statur sein. Er trugt einen dunklen Pullover, eine dunkle Jeans und eine Tasche der Edelmarke Louis Vuitton.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter den Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

