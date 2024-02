Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen Supermarkt in Herne überfallen hat.

Blaulicht Mit Pistole bedroht: Mann überfällt Supermarkt in Herne

Herne In Herne hat ein unbekannter Mann einen Supermarkt überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht. Er flüchtete mit der Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines Raubdelikts auf einen Supermarkt in Herne-Sodingen am Donnerstagabend, 15. Februar. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 21.40 Uhr betrat der Täter laut Polizei das Geschäft an der Mont-Cenis-Straße 268 und begab sich in den Kassenbereich. Dort zog er nach Zeugenaussagen eine Pistole und forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld auszuhändigen, teilt die Polizei mit. Als sie dies verweigerte, öffnete er eigenständig gewaltsam zwei Kassen und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Mont-Cenis-Straße.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, 1,85-1,90 Meter groß, sportliche Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Parka mit zwei Brusttaschen und Kapuze, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Er sprach laut Zeugenaussage Deutsch mit einem polnischen oder russischen Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

