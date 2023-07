Mit Lkw kollidiert: Herner bei Unfall in Herten verletzt

Herne. Bei einem Unfall in Herten ist ein 19-jähriger Herner verletzt worden. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Lkw.

In Herten ist es auf der Straße Im Emscherbruch am Dienstagabend, 4. Juli, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer aus Herne verunglückt ist. Der junge Mann war laut Polizei gegen 21.45 Uhr in Richtung Cranger Straße unterwegs und wollte - nach eigenen Angaben - nach links fahren, um in einer Firmeneinfahrt kurz zu halten. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen geparkten Lkw am Fahrbahnrand, so die Polizei.

Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer aus Recklinghausen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, der sich zur Unfallzeit in seinem Fahrzeug ausruhte, blieb unverletzt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 4000 Euro geschätzt. Das Auto des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

