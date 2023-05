Lecker in Eickel Mit „Lecker in Eickel“ ins Pfingstwochenende starten

Herne. Die Saisoneröffnung verlief optimal. Über 400 Menschen kamen Ende April zur Wiederaufnahme von „Lecker in Eickel“. Nun steht die Fortsetzung an.

Am kommenden Freitag, 26. Mai, können die Bürgerinnen und Bürger auf dem alten Eickeler Marktplatz von 18 bis 22 Uhr entspannt ins lange Pfingstwochenende gleiten. Veranstalter Peter Meinken hält an seinem bewährten Konzept fest: Selbstverständlich gibt es Speisen und Getränke, doch die Auswahl sei mit Bedacht gewählt, denn nach wie vor gelte die Devise, dass die Veranstaltung den zahlreichen umliegenden Gastronomien keine Konkurrenz machen soll. Bei den Getränken setzt Meinken ganz klassisch auf Fassbier, zusätzlich würden verschiedene Gin-Anbieter vertreten sein. Auf vielfachen Wunsch wird es nur Hintergrundmusik geben.

Mit der Veranstaltung am Freitag verabschiedet sich „Lecker in Eickel“ auch schon in die Sommerpause. Im Juni starten die Sommerferien, danach folgt die Cranger Kirmes, bei der Meinken auch stattlich vertreten ist. Für „Lecker in Eickel“ stehen in diesem Jahr noch folgende Termine an: 18. August und 8. September.

