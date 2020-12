Mit Kastenwagen Herne Fußgänger angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Kastenwagenfahrer, der in Herne am Freitag einen Fußgänger angefahren hat (Symbolbild

Herne. Ein 32 Jahre alter Fußgänger ist in Herne-Horsthausen am Freitagmorgen angefahren worden. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtete.

Die Polizei sucht nach einem Kastenwagen-Fahrer, der am Freitag, 18. Dezember, in Herne-Horsthausen einen Fußgänger angefahren und sich nicht um den Verletzten gekümmert hat.

Fahrzeug setzte zurück und erfasste den Fußgänger

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 10.45 Uhr auf der Viktoriastraße in Höhe der Roonstraße. Ein 32-jähriger Herner überquerte zu Fuß die Viktoriastraße hinter einem auf der Fahrbahn wartenden Kastenwagen. In diesem Moment setzte das Fahrzeug zurück und fuhr den Mann an. Dadurch kam dieser zu Fall. Danach entfernte sich der Fahrer. Ein zufällig anwesender älterer Mann half dem Herner auf. Erst am Abend entschied sich der Herner aufgrund der stärker werdenden Schmerzen zur Polizei zu gehen und den Fall zur Anzeige zu bringen.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, u. a. auch nach dem älteren Mann mit den grauen Haaren und dem Bart, der dem Betroffenen zur Hilfe eilte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Kastenwagen, vermutlich einen VW Multivan, handeln. Von der Scheibe des flüchtigen Fahrzeuges konnte der Verletzte das Fragment einer Internetadresse ablesen: www.z ....“. Näheres zum Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt. Der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges wird als männlich, 30 bis 40 Jahre alt, mit blonden, kurzen Haaren und normaler Statur beschrieben.

Hinweise nimmt werktags während der Bürodienstzeiten das Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.