Mit Kamel und Pferd: Circus Verona wieder in Herne zu Gast

Herne. Der Circus Verona ist in Herne zu Gast. Wie schon im vergangenen Jahr treten auch jetzt wieder Tiere mit auf. Wann die Aufführungen stattfinden.

Mit dem Motto „Mensch und Tier im Zauber der Manege“ gastiert der Circus Verona wieder in Herne. Spaß, Action, Spannung für die ganze Familie verspricht der Zirkus.

90 Minuten lang werde das Publikum in die faszinierende Traumwelt des klassischen Zirkus im modernen Stil entführt, heißt es in einer Ankündigung. „Artistische Darbietungen, atemberaubende Akrobatik in Schwindel erregender Höhe, Tierdressuren begeistern die Zuschauer immer wieder.“ Denn neben den Artisten stehen auch Tiere in der Manege: Kamele, Lamas, Pferde und jede Menge kleine Tiere im Streichelzoo.

Das Thema „Tiere im Zirkus“ ist schon lange eine Thema in Herne. Der Herner Rat hatte bereits 2019 darüber diskutiert, ob es ein Auftrittsverbot für exotische Zirkustiere wie Löwen, Tiger oder Elefanten in Herne geben sollte. Im September hat der Rat damals einstimmig einem entsprechenden Antrag der Unabhängigen Bürger (UB) zugestimmt. Im November ruderte der Rat dann aufgrund eines Vetos der Bezirksregierung Arnsberg zurück – es gab rechtliche Bedenken. Entgegen der Forderung der UB entschied sich der Rat doch gegen das Auftrittsverbot.

Das Zirkuszelt und die Ställe für die Tiere stehen wieder auf dem Cranger Kirmesplatz. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schon 2022 war der Zirkus zu Gast in Herne. Während einer Show würden die Zirkustiere für maximal sechs Minuten in der Manege sein, erklärte damals Jessica Tränkler gegenüber der WAZ. „Die Kunststücke, die unsere Tiere vorführen sind ausschließlich Bewegungen, die sie auch in der Natur machen“, sagte die Artistin. Shows in Zukunft ohne Tiere aufzuführen, käme für den Familienzirkus nicht in Frage. „Die Tiere gehören zu unserer Familie“, so Tränkler im vergangenen Jahr.

Der Zirkus steht vom 5. bis 15 Oktober auf dem Cranger Kirmesplatz. Täglich gibt es Aufführungen um 16 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Am letzten Sonntag, 15. Oktober, findet die Vorstellung um 11 Uhr statt. Eintrittspreise: Ab 12 Euro/10 Euro Kinder. Tickets gibt es unter 0163 5106221.

