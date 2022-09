Mit einem Gullydeckel haben sich zwei Männer in Herne Zutritt in einen Supermarkt verschafft (Symbolbild).

Polizei Mit Gullydeckel: Männer brechen in Herner Supermarkt ein

Herne. Zwei Männer sind in Herne in einen Supermarkt eingebrochen. Mit einem Gullydeckel schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt.

Nach einem Einbruch in den Aldi-Markt an der Berliner Straße 12 in Herne-Wanne konnte die Polizei zwei Tatverdächtige (37 und 21, aus Herne) vorläufig festnehmen.

Am frühen Montagmorgen, 26. September, gegen 2.10 Uhr schlugen die Einbrecher laut Polizei mit einem ausgehobenen Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zum Supermarkt. Anschließend flüchteten sie mit Lebensmitteln aus dem Geschäft. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei verdächtige Männer in Tatortnähe festgenommen, teilt die Polizei mit.

