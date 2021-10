Mit Drogen erwischt: Herner leistet Widerstand gegen Polizei

Beamte nahmen einen Herner (20) am Dortmunder Hauptbahnhof fest (Symbolbild).

Herne. Polizisten haben am Dortmunder Hbf einen Herner erwischt, der Drogen bei sich hatte. Der 20-Jährige leistete Widerstand – und kam auf die Wache.

Ein Herner wollte sich am Dortmunder Hauptbahnhof nicht von Polizisten kontrollieren lassen und leistete Widerstand. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Zum Hergang: Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Bundespolizisten am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 21.30 Uhr nach einem Hinweis, dass er Drogen verkaufe, einen Herner im Dortmunder Hauptbahnhof. Der 20-Jährige versuchte dabei, in seiner Hand Drogen zu verbergen, außerdem wurde er aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte, so heißt es weiter.

Polizei leitete Strafverfahren ein

Daraufhin brachten die Beamten den Mann zur Wache der Bundespolizei. Dort stellten die Polizisten zwei Konsumeinheiten Marihuana sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel