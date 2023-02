Mit dem Retro-Roller Herne entdecken: Das sind die Touren

Herne. Auch in diesem Jahr kann man Herne mit dem E-Roller entdecken. Neben den Touren hat Stadtmarketing auch ein hochprozentiges Angebot.

Herne mag nun wirklich nicht das Zentrum des Tourismus sein, doch Stadtmarketing hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich ein Angebot zusammengestellt, das die lokalen Attraktionen vorstellt. Auch in diesem Jahr können sich Gäste wieder auf den Weg machen.

Und wie im vergangenen Jahr können sich Touristen mit den Elektrorollern von Christina Zyweck losrollen. Sie hat 2019 „Ruhrroller“ gegründet und bietet seit 2021 in Kooperation mit Stadtmarketing Touren an. Deshalb weiß sie: Die Nachfrage ist vorhanden, es gibt Stammkunden, manche Touren sind ruckzuck ausgebucht. Und die Teilnehmer kommen nicht nur aus Herne und dem Ruhrgebiet. Anfragen kämen unter anderem aus der Eifel.

Und weil Gäste immer wieder mal Fragen nach Fußball gestellt hätten, ist nun eine Fußballstadion-Tour im Angebot (7. Mai/20. August, 85 Euro, Beifahrer 55 Euro). Dabei stehen nicht die modernen Kickertempel im Mittelpunkt, sondern eher die ehrwürdigen Stadien, wie die Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen, das Westfalia-Herne-Stadion, auch nach Horst, Herten und Essen führt die Tour.

Sonnenuntergang auf der Halde Hoheward. Stadtmarketing Herne bietet in Kooperation mit Ruhrroller wieder eine Sunset-Tour dorthin an. Foto: Ralph Bodemer

Ganz fix sollten alle sein, die die Sunset-Tour erleben wollen, sie wird nur am 10. September angeboten. Von der Künstlerzeche Unser Fritz geht zunächst zur aktuellen Ausstellung im LWL-Archäologie-Museum, ehe die Halde Hoheward in Herten das Ziel ist. Vom Plateau bietet sich ein fantastischer Blick über das Ruhrgebiet - und wenn es dann noch einen Sonnenuntergang gibt… Die Teilnahme kostet 75/55 Euro.

Ebenfalls sehr beliebt sei die Lost-Places Tour (23. April, 2. Juli, 24. September). Ziele sind der Malakow-Turm in Unser Fritz, der geheimnisvolle Bunker an der Roonstraße, das ehemalige Polizeigefängnis in Herne-Mitte oder das Bahnbetriebswerk Bismarck.

Verkostung bei der Brennerei Eicker & Callen

Ein wenig Best-Of-Charakter hat die Sightseeing-Tour (14. Mai, 18. Juni, 65/55 Euro). Die Teilnehmer steuern das Schloß Strünkede, die Siedlung Teutoburgia, die Flottmann-Hallen, die Zeche Hannover und die Marina Graf Bismarck an.

Beim anderen neuen Angebot sollte man auf das Fahren mit Zweirädern oder Autos wohl besser verzichten. Peter Meinken öffnet nach der aufwenigen Renovierung die Brennerei Eicker & Callen für Besichtigungen. Die Brennerei gehört zu den ältesten noch aktiven Brennereien in Westfalen, legendär dürfte inzwischen der Likör „Mond von Wanne-Eickel“ sein. Bei der Besichtigung lernen die Besucher die Produktion kennen - und dürfen selbstverständlich einige Erzeugnisse verkosten. Dazu gibt es noch eine lokale Bierspezialität und als Grundlage eine ehrliche Currywurst. Von März bis Oktober werden sieben Termine angeboten. Auch wird bei der Buchung Eile angeraten. Bei der Vorstellung des Angebots erzählte Peter Meinken, dass im vergangenen Jahr alle Termine ohne jegliche Werbung vergeben waren. Die Teilnahme kostet 28 Euro pro Person.

Die Rollertouren können ab 18 Jahren gebucht werden, erforderlich ist der Führerschein Klasse 3. Die Kleidung sollte angemessen sein. Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Buchung unter: www.herne-touren.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel