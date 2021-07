Mit dem Rad zur Emscherkunst: Eine Tour startet in Herne

Herne. Vier Kunstwerke im öffentlichen Raum zwischen Herne und Dortmund entdecken die Teilnehmer einer Radtour der Emschergenossenschaft.

Mit dem Rad zur Kunst: Jeden Sonntag bis September gibt es auf verschiedenen Abschnitten des Emscherkunstwegsgleich zwei kostenfreie geführte Radtouren.

Die Touren werden von der Emschergenossenschaft veranstaltet und von Urbane Künste Ruhr konzipiert. Im Bereich Herne und Umgebung geht es an drei Sonntagen unter dem Titel „Vom Hof Emscher-Auen zu den Bergarbeiterprotesten“ von Dortmund nach Herne und zeitgleich von Herne nach Dortmund. Es werden also jeweils dieselben Kunstwerke angesteuert, so dass die Touren die gleiche Route abdecken. Alle Ausflüge führen zu mindestens drei Kunstwerken - in diesem Fall vier, von Massimo Bartolini, Tadashi Kawamata, Bogomir Ecker und Silke Wagner. Termine: 18. Juli, 15. August und 12. September, jeweils 14 bis 17 Uhr.

Bogomir Eckers „Reemrenreh“ am Herner Meer. Foto: Roman Mensing

Von Kunstvermittlern begleitet

Die Touren werden von geschulten Kunstvermittlern und -vermittlerinnen begleitet. Ein eigenes Fahrrad ist Voraussetzung. Elektrofahrräder sind zulässig, müssen aber der Gruppengeschwindigkeit angepasst werden. Für Rennräder sind die Strecken eher ungeeignet. Die etwa 22 Kilometer langen Touren verlaufen auf überwiegend flacher Strecke hauptsächlich auf Schotter- und Asphaltwegen. Bei einer mittleren Geschwindigkeit von ca. 14 km/h ist der Schwierigkeitsgrad leicht.

Die Anreise zum Treffpunkt sowie die Abreise von dem Ort, an dem die Tour endet, sind individuell zu organisieren. Die genauen Treffpunkte werden mit der Teilnahmebestätigung bekannt gegeben. Da die Zahl der Teilnehmenden auf zwölf Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung über www.emscherkunstweg.de erforderlich. Auf der Homepage gibt es auch Infos über die anderen Touren.

Weitere Informationen werden mit der Teilnahmebestätigung mindestens zwei Tage vor dem Termin per Mail verschickt.

