Mieterverein eröffnet neue Geschäftsstelle in Herner City

Die Herner Zweigstelle des Mietervereins Herne ist nun an der Viktor-Reuter-Straße 6 in der Herner Innenstadt.

Herne. Der Herner Mieterverein hat seine neue Geschäftsstelle in der Herner Innenstadt eröffnet. Das sind die Gründe für den Umzug der Zweigstelle.

Mieter, die Probleme oder Sorgen haben, haben ab sofort eine neue Anlaufstelle. Der Mieterverein Herne hat seine neue Geschäftsstelle an der Viktor-Reuter-Straße 6 eröffnet.

Bislang befand sich die Geschäftsstelle an der Holsterhauser Straße, quasi im Schatten des Kulturzentrums. Nach dem Auszug eines Hörgeräte-Geschäfts ergriff der Verein die Chance, ins Herz der City zu ziehen. Man wolle den Mitgliedern in Herne eine moderne, zentral gelegene und verkehrstechnisch optimal gelegene Geschäftsstelle zur Verfügung stellte, sagte der 1. Vorsitzende Thomas Reuter bei der Einweihung am Donnerstag. Die Hauptgeschäftsstelle an der Overhofstraße 11 in Wanne-Mitte werde selbstverständlich bestehen bleiben, so Reuter.

Die neue Zweigstelle sei nicht nur modern eingerichtet, sondern auch bei der IT auf dem neuesten Stand. Alle Akten würden elektronisch gespeichert, die Zeit des Papiers sei Vergangenheit.

Am Donnerstag ist die neue Zweigstelle eingeweiht worden. Foto: Bolsmann

Auch wenn eine persönliche Beratung weiterhin zentral sei, gebe es auch eine telefonische Beratung, um jungen und berufstätigen Mitgliedern entgegen zu kommen.

Die Herner Geschäftsstelle ist dienstags (9 bis 12 Uhr) und donnerstags (13 bis 18 Uhr) geöffnet. Kontakt per Telefon: 02323 50078. Mail: mieterverein@aol.com. Alle Informationen zum Mieterverein gibt es unter www.mieterverein-herne.de.

