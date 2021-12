Mieten niedrig: Herne sucht Händler für leere Geschäfte

Mit Hilfe eines Förderprogramms sollen leerstehende Ladenlokale in Herne, wie hier auf der Wanner Hauptstraße, Nachmieter finden.

Herne. Leere Geschäfte in Herne sollen neu belebt werden. Dazu gibt es Geld: Die Mieten sind viel niedriger als üblich. Was Interessierte wissen müssen.

In Herne weist nun ein Maskottchen mit Plakaten auf Ladenlokale hin, die mit innovativen Geschäftsideen neu belebt werden können. Die Stadt Herne beteiligt sich am Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ des Landes NRW und ermöglicht so die stark vergünstigte Anmietung eines Ladenlokals.

Mit Hilfe einer Initiative von Herne Business sei es nun möglich, im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ in den Fußgängerzonen Bahnhofstraße (Herne-Mitte) sowie Hauptstraße (Wanne) mit einer guten und überzeugenden Idee ein Ladenlokal bis Dezember 2023 anzumieten, teilte Herne Business, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, mit. Die Stadt Herne vermiete dabei ausgewählte Lokale mit variablen Zeiträumen für 20 Prozent der üblichen Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten an unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer für neue Konzepte, Geschäftsgründungen oder zur Realisierung einer Vision.

Herne: Wirtschaftsförderung hilft bei Businessplan

Nun weist Herne mit Plakaten auf Ladenlokale hin, die mit innovativen Geschäftsideen neu belebt werden können. Foto: Herne Business

Interessierte, wirbt Herne Business, könnten so mit einem überschaubaren Risiko ihre Geschäftsidee in einem Ladenlokal ausprobieren. Zusätzlich stünden die Beraterinnen des Startercenters der Wirtschaftsförderung Herne bei Fragen zum Businessplan oder zu Genehmigungen zur Verfügung. Das Förderprogramm sei eine „Nachwuchsförderung“ für Einzelhandel sowie Gastronomie und ermögliche es einfach, zeitlich begrenzt ein Konzept zu realisieren.

Weitere Informationen: Beratungsbüro Schneider+Straten, Telefon 0170/7544154 (Manuela Sommer) oder per E-Mail an sommer@schneiderstraten.de

